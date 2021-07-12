Тренер Италии не смог сдержать слез после победы над Англией в финале ЧЕ

Лондон, 12 июля. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заплакал после победы в финальном матче Евро-2020 над англичанами. Этот момент показали в трансляции сразу после завершения игры.

Команды завершили 90 минут игры с ничейным счетом — 1:1. Дополнительные два тайма так же не смогли выявить победителя, поэтому англичане и итальянцы стали сражаться за победу в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини смогли вырвать победу у своих противников — серия завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Италии.

Итальянцы во второй раз стали чемпионами Европы. Англичане впервые в своей истории смогли пробиться в финал Евро, пишет RT.

Лучшим игроком Евро-2020 признан итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. В финальной серии пенальти вратарь смог парировать два удара англичан подряд.