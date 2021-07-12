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Тренер Италии не смог сдержать слез после победы над Англией в финале ЧЕ

  /   Обновлено: 12 июля 2021 03:31
Евро 2020
Тренер Италии не смог сдержать слез после победы над Англией в финале ЧЕ
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Лондон, 12 июля. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заплакал после победы в финальном матче Евро-2020 над англичанами. Этот момент показали в трансляции сразу после завершения игры.

Команды завершили 90 минут игры с ничейным счетом — 1:1. Дополнительные два тайма так же не смогли выявить победителя, поэтому англичане и итальянцы стали сражаться за победу в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини смогли вырвать победу у своих противников серия завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Италии.

Итальянцы во второй раз стали чемпионами Европы. Англичане впервые в своей истории смогли пробиться в финал Евро, пишет RT.

Лучшим игроком Евро-2020 признан итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. В финальной серии пенальти вратарь смог парировать два удара англичан подряд.

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футбол италия англия евро-2020 роберто манчини
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