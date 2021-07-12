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Губерниев продемонстрировал вокальные данные в честь победы Италии на Евро
Евро 2020
Губерниев продемонстрировал вокальные данные в честь победы Италии на Евро
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 12 июля. Российский телеведущий и спортивный комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев спел в прямом эфире в честь победы футбольной команды Италии над Англией на Евро-2020.

Италия во второй раз в истории стала победителем чемпионата Европы по футболу. На фоне этого Губерниев не смог сдержать эмоций и исполнил несколько строчек старых итальянских песен.

В финальном матче, в котором встретились две команды, победителя не смогли выявить ни в основное, ни в дополнительное время. В итоге итальянцы обыграли англичан благодаря серии пенальти (3:2).

Перед финалом Евро-2020 Губерниев нелестно отозвался об английской сборной. Он понадеялся, что итальянцы «испортят праздник английским жухалам».

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