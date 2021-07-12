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Юная жительница Сахалина пострадала во время катания на качелях
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Юная жительница Сахалина пострадала во время катания на качелях
pixabay.com/PD

Южно-Сахалинск, 12 июля. Девочка-подросток каталась на качелях с гибкой подвеской. Она отсоединилась, в результате чего юная сахалинка упала и получила травмы.

Детская площадка, на которой расположены оторвавшиеся качали, находится в Ново-Александровске. Сотрудники управляющей компании не обеспечили соответствие требованиям безопасности, в результате чего пострадал ребенок. Девочку увезли в больницу.

Следственный отдел по Южно-Сахалинску областного СУ СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сейчас организованы следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Еще один ребенок едва не получил серьезные травмы, когда застрял в спортивной конструкции на детской площадке. Московские спасатели выехали на место и освободили мальчика. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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уголовное дело качели следователи
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