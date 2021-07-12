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Бывший строитель Надежда Lertulo рассказала о своем пути в мир высокой моды
Общество
Бывший строитель Надежда Lertulo рассказала о своем пути в мир высокой моды
piqsels.com

Москва, 12 июля. Российская модель неординарной внешности Надежда Lertulo много лет работала на стройке, пока не встретила недобросовестного клиента, который изменил ее жизнь.

Он помог женщине задуматься о любви к себе и стать одной из востребованных моделей в мире высокой моды. Манекенщица отметила, что она попала на кастинг благодаря помощи своей подруги, которая работала художницей и помогла составить фотоальбом для участия, передает «Лента.ру».

«А тут моя подруга и клиентка, художница, сказала, что с моей внешностью нужно в модельное агентство Lumpen. Что там успешными моделями становятся необычные личности, люди, которые вышли из низов», отметила Lertulo.

Придя на кастинг, Надежда встретила большое количество людей с необычной внешностью. В тот момент строительница поняла, что находится на своем месте. При этом манекенщица отметила, что в западных и европейских странах подобное разнообразие внешних данных давно считают нормой.

Однако привычные для всех красоты моделей могут также сказываться не лучшим образом на личной жизни манекенщиц. Так, швейцарская дива Селин Чентино сообщила, что семь лет была одинока из-за красоты, которая отпугивает мужчин.

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стройка модель lertulo
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