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Армия
Американский морпех восхитился опередившей время винтовкой Драгунова
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Американский морпех восхитился опередившей время винтовкой Драгунова
Армия
Американский морпех восхитился опередившей время винтовкой Драгунова
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Вашингтон, 12 июля. СВД, или снайперская винтовка Драгунова, является оружием, опередившим свое время. Рассказал об этом бывший пулеметчик морской пехоты США Трэвис Пайк.

Военный в публикации издания SOFREP, перевод которой представила «ПолитРоссия», отметил, что российская винтовка является одним из наиболее интересных образцов советского вооружения. Привлекательность СВД, по мнению Пайка, определяется как внешним видом, так и предназначением.

«Он стал фаворитом видеоигр и фильмов. «Драгунов» поражает сердца не только фанатов стрелкового оружия, но и широкой публики», написал военный.

Винтовка Драгунова на первый взгляд может показаться увеличенным представителем семейства АК, однако это большое заблуждение. СВД имеет короткий ход газового поршня, что облегчает точную стрельбу из оружия и снижает его вес. Также «Драгунов» получил двухпозиционный газовый регулятор. Он призван спасти оружие от загрязнения газоотводного узла и минимизировать потерю точности огня при низких температурах.

«Черт возьми, у винтовки даже есть затворная задержка особенность, которой нет у АК», напомнил бывший пулеметчик.

Однако морпех наотрез отказался называть СВД снайперской винтовкой. Дело в том, что винтовка Драгунова имеет высокие показатели точности только на дистанциях до 500 метров. Так что оружие больше подойдет пехотному стрелку. Винтовка, по мнению Пайка, находится между традиционным стрелковым оружием и тяжелыми снайперскими комплексами. Вся гениальность СВД состоит в ее простоте, надежности и эффективности.

Недавно российская компания ORSIS показала новую снайперскую винтовку для спецслужб. Главной ее особенностью является возможность смены ствола прямо в полевых условиях, что позволит в нужный момент сменить калибр.

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свд винтовка морпех
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