Роналду забил пять голов на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром первенства

Лондон, 12 июля. Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу. На счету португальца пять голов.

Футболист забивал в каждом из четырех матчей. Примечательно, что пять голов также забил форвард сборной Чехии Патрик Шик. Однако «Золотую бутсу» получил именно Роналду, поскольку кроме забитых мячей на его счету один голевой пас.

Для Криштиану Роналду минувший чемпионат Европы стал пятым в карьере. В 2016 году португалец завоевал золото первенства, когда его сборная в финале одолела Францию со счетом 1:0, пишет RT.

Победителями Евро-2020 стали итальянцы. Подопечные Роберто Манчини в финале на «Уэмбли» обыграли англичан в серии 11-метровых ударов (1:1, 3:2 по пенальти) и во второй раз стали чемпионами Европы.