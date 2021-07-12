Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 03:08
03:00
Политика
Задержан возможный координатор убийства президента Гаити
03:00
Евро 2020
Роналду забил пять голов на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром первенства
02:53
Общество
Врач Терский объяснил популярность «КовиВака» среди россиян
02:51
Общество
Финляндия вдохновилась калининградским железнодорожным маневром России
02:41
Спорт
Фанаты устроили беспорядки в Лондоне после поражения Англии в финале ЧЕ
02:38
Происшествия
Власти Лондона закрыли несколько станций метро после финала Евро-2020
02:35
Общество
Врач Нагайцева поделилась способами борьбы с повышенным потоотделением
02:33
Общество
Минздрав России спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса
02:27
Евро 2020
Фанаты сборной Италии бурно отметили победу своей команды на Евро-2020
02:15
Евро 2020
Принц Уильям разочарован поражением Англии в финале Евро-2020
Все новости

Роналду забил пять голов на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром первенства

  /   Обновлено: 12 июля 2021 03:00
Евро 2020
Роналду забил пять голов на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром первенства
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Лондон, 12 июля. Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу. На счету португальца пять голов.

Футболист забивал в каждом из четырех матчей. Примечательно, что пять голов также забил форвард сборной Чехии Патрик Шик. Однако «Золотую бутсу» получил именно Роналду, поскольку кроме забитых мячей на его счету один голевой пас.

Для Криштиану Роналду минувший чемпионат Европы стал пятым в карьере. В 2016 году португалец завоевал золото первенства, когда его сборная в финале одолела Францию со счетом 1:0, пишет RT.

Победителями Евро-2020 стали итальянцы. Подопечные Роберто Манчини в финале на «Уэмбли» обыграли англичан в серии 11-метровых ударов (1:1, 3:2 по пенальти) и во второй раз стали чемпионами Европы.

Вернуться назад

Криштиану Роналду португалия евро-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru