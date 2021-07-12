Врач Терский объяснил популярность «КовиВака» среди россиян

Москва, 12 июля. Некоторые жители России хотят привиться препаратом «КовиВак». Чем обоснована такая популярность вакцины, рассказал врач Максим Терский.

«КовиВак» представляет собой однокомпонентную вакцину, однократного введения которой достаточно для завершения иммунизации. Препарат производят в небольших количествах, поэтому желающие привиться ищут именно его, передает «Прайм».

Иноактивная вакцина содержит большее количество антигенов по сравнению с векторными препаратами. В условиях мутации коронавируса этот параметр может стать ключевым. Врач Терский призвал граждан к вакцинации, даже если прививка была сделана полгода назад.

Популярность вокруг «КовиВака» отметил иммунолог Владимир Болибок. У препарата общий уровень иммунитета к вирусу меньше, но при использовании фиксируется меньше случаев повышения температуры. Люди могут думать, что легкая переносимость прививки говорит о том, что она лучше.