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Финляндия вдохновилась калининградским железнодорожным маневром России

  /   Обновлено: 12 июля 2021 02:51
Общество
Финляндия вдохновилась калининградским железнодорожным маневром России
pixabay.com

Калининград, 12 июля. Перевалочный хаб в Калининграде, ставший главным логистическим центром транзитных перевозок между Европой и Китаем, вызвал зависть у Финляндии.

Калининградский перевалочный хаб на протяжении нескольких лет приносит многомиллионную прибыль России. Главный груз транспортируется по морю из немецкого Ростока в российский порт, после чего по железнодорожным путям добирается до китайского Сианя. В 2020 году этот транспортный проект был признан самым успешным маршрутом Нового Шелкового пути.

Финляндия, вдохновившись достижениями калининградского маневра, решила повторить успех России в Хельсинки. В столице Суоми планируется запустить альтернативный евразийский коридор, который позволит значительно сократить время на перевозку грузов из Европы в Китай. Финляндия также может использовать быструю транспортировку через Россию, сделав Хельсинки ключевой точкой отправки по аналогии с Калининградом. Однако в таком случае контейнерам придется пересекать все Балтийское море, передает «ПолитРоссия».

Существенным преимуществом финского шелкового пути может стать железнодорожный терминал, расположенный в пределах порта. Такая возможность может сделать перегрузку товара еще более быстрой.

Киев ранее выразил обеспокоенность из-за отказа России использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС). Российский «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на следующий год.

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калининград финляндия шелковый путь
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