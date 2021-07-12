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Задержан возможный координатор убийства президента Гаити
Политика
Задержан возможный координатор убийства президента Гаити
Pr Scr twitter.com

Порт-о-Пренс, 12 июля. Вероятный координатор операции по ликвидации президента Гаити Жовенеля Моиза был задержан правоохранительными органами. Об этом заявила полиция страны.

Ранее гаитянскими властями было задержано 19 человек, которые подозреваются в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Задержанными являются 17 граждан Колумбии и двое гаитянцев граждан США.

Полиция полагает, что всего в убийтсве было задействовано 28 человек. Правоохранительные органы ведут следственно-оперативные мероприятия по розыску и поимке остальных членов банды.

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