Задержан возможный координатор убийства президента Гаити

Порт-о-Пренс, 12 июля. Вероятный координатор операции по ликвидации президента Гаити Жовенеля Моиза был задержан правоохранительными органами. Об этом заявила полиция страны.

Ранее гаитянскими властями было задержано 19 человек, которые подозреваются в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Задержанными являются 17 граждан Колумбии и двое гаитянцев граждан США.

Полиция полагает, что всего в убийтсве было задействовано 28 человек. Правоохранительные органы ведут следственно-оперативные мероприятия по розыску и поимке остальных членов банды.