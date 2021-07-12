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Врач Нагайцева поделилась способами борьбы с повышенным потоотделением

  /   Обновлено: 12 июля 2021 02:35
Общество
Врач Нагайцева поделилась способами борьбы с повышенным потоотделением
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 12 июля. Многие люди страдают от повышенного потоотделения в жаркую погоду. О способах борьбы с таким недугом рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.

Прежде всего человеку необходимо поддерживать ежедневную гигиену организма. Нужно каждый день принимать утренний и вечерний душ. Также зону подмышек следует обрабатывать гелем для душа или мылом для устранения бактерий, вызывающих запах, передает радио Sputnik.

«Вечером после душа можно использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез, снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия в составе, а утром дезодорант, чтобы маскировать запах», поделилась советом Нагайцева.

Жаркая погода будет преследовать жителей России еще несколько ближайших дней. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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здоровье потоотделение нагайцева
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