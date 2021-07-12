Власти Лондона закрыли несколько станций метро после финала Евро-2020

Лондон, 12 июля. Сотрудники лондонской полиции задержали 45 человек после финала чемпионата Европы по футболу. Несколько станций метро оказались закрыты.

Фанаты, расстроенные проигрышем национальной сборной Англии в матче с командой Италии, устроили беспорядки в Лондоне. Они начали переворачивать мусорные баки и поджигать фаеры.

«Несколько полицейских все еще дежурят и помогают фанатам покидать стадион «Уэмбли» и центр Лондона. Мы следим за вашей безопасностью», — говорится в заявлении полиции.

Итальянцы ранее бурно отметили победу национальной сборной по футболу. Жители Рима пели, танцевали и размахивали флагами на улицах.