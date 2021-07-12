Фанаты сборной Италии бурно отметили победу своей команды на Евро-2020

Рим, 12 июля. Толпы итальянских фанатов вышли на улицы Рима, чтобы отпраздновать победу своей национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

После окончания матча радостные болельщики принялись распевать песни, размахивать флагами и танцевать. Страна празднует триумф национальной сборной, несмотря на завтрашний рабочий день. Команда Италии во второй раз в своей истории стала победителем чемпионата Европы.

Матч состоялся 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Основное время закончилось вничью — 1:1. Голами отметились защитники — Люк Шоу и Леонардо Бонуччи. В овертаймах ни одна из команд голов не забила, поэтому матч перешел в серию пенальти, где сильнее оказались итальянцы.