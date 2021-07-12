Росгвардейцы приступили к крупнейшим учениям «Заслон-2021»

Москва, 12 июля. Крупнейшие за всю историю учения Росгвардии «Заслон-2021» начались в России. Они будут длиться до 30 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Учения одновременно пройдут сразу в нескольких российских регионах, говорится в релизе. Целью мероприятий является подготовка к стратегическому учению «Запад-2021». Оно состоится в сентябре текущего года. К нему привлекут воинские части, соединения из разных округов войск Национальной гвардии, подразделения территориальных управлений. Переброска сил будет осуществляться как авиацией, так и автомобилями и поездами.

Артиллеристы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО провели боевые стрельбы в Чечне. Военным предстояло отразить нападение условного противника и уничтожить его с помощью метода кинжального огня.