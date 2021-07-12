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Росгвардейцы приступили к крупнейшим учениям «Заслон-2021»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 02:11
Армия
Росгвардейцы приступили к крупнейшим учениям «Заслон-2021»
Пресс-служба Росгвардии

Москва, 12 июля. Крупнейшие за всю историю учения Росгвардии «Заслон-2021» начались в России. Они будут длиться до 30 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Учения одновременно пройдут сразу в нескольких российских регионах, говорится в релизе. Целью мероприятий является подготовка к стратегическому учению «Запад-2021». Оно состоится в сентябре текущего года. К нему привлекут воинские части, соединения из разных округов войск Национальной гвардии, подразделения территориальных управлений. Переброска сил будет осуществляться как авиацией, так и автомобилями и поездами.

Артиллеристы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО провели боевые стрельбы в Чечне. Военным предстояло отразить нападение условного противника и уничтожить его с помощью метода кинжального огня.

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учения росгвардия заслон-2021
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