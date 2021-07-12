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Грамотная инвестиционная стратегия поможет разбогатеть за год

  /   Обновлено: 12 июля 2021 02:05
Экономика
Грамотная инвестиционная стратегия поможет разбогатеть за год
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 12 июля. Желающие разбогатеть инвесторы должны разбираться в движении рынка, уметь анализировать процессы и не поддаваться панике или эйфории.

Универсальной стратегии приумножения капитала нет, однако заработать на вложении все же можно. Наибольшие шансы получить внушительный доход имеют обладатели минимум миллиона долларов, заявил «Прайм» управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов.

Начинающим инвесторам лучше всего приобретать акции компаний с высоким потенциалом роста. Их цены еще не будут завышены из-за отсутствия популярности на рынке.

«При этом важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год», отметил специалист.

Формировать портфель стоит постепенно, так как найти выгодную точку выхода на рынок довольно трудно. Самым прибыльным направлением в инвестировании являются долгосрочные вложения.

Наилучшую динамику в июне 2021 года ранее продемонстрировали отраслевые фонды. Размеры прибыли 14-ти лучших компаний составили от пяти до 14,5%.

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инвестиции богатство алексей соколов
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