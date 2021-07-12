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«Гелендваген» возглавил российский рейтинг подержанных рамников

  /   Обновлено: 12 июля 2021 01:59
Общество
«Гелендваген» возглавил российский рейтинг подержанных рамников
wikipedia.org  /  Matti Blume / CC BY-SA 2.0 de

Москва, 12 июля. Многие российские водители отдают предпочтение большим рамным внедорожникам. Транспортное средство легче всего можно приобрести на вторичном рынке.

Подобный способ поможет сэкономить денежные средства. Лучше всего отдавать предпочтение внедорожникам, которые находились в эксплуатации не более трех лет, передает портал «Автоновости дня».

Лидером рейтинга является модель Mercedes-Benz G-Class. Специалисты оборудовали его двигателями мощностью от 249 до 585 л.с. На втором месте располагается японский автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Покупатель может приобрести модель с автоматической коробкой передач или с механической.

Также стоит обратить внимание на Mitsubishi Pajero. Разработчики в новом поколении автомобиля устранили многие недочеты, поэтому транспортное средство не должно доставлять много проблем. Также небольшой стоимостью обладает китайский Haval H9. Рейтинг внедорожников завершает российский «УАЗ-Патриот». Он является более доступным вариантом в этой категории.

Ранее производитель премиальных российских автомобилей Aurus планировал реализовать на внешних рынках около 70% выпускаемых машин. В первую очередь авто хотят отправить на Ближний Восток и в Северную Африку.

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