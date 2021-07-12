«Гелендваген» возглавил российский рейтинг подержанных рамников

Москва, 12 июля. Многие российские водители отдают предпочтение большим рамным внедорожникам. Транспортное средство легче всего можно приобрести на вторичном рынке.

Подобный способ поможет сэкономить денежные средства. Лучше всего отдавать предпочтение внедорожникам, которые находились в эксплуатации не более трех лет, передает портал «Автоновости дня».

Лидером рейтинга является модель Mercedes-Benz G-Class. Специалисты оборудовали его двигателями мощностью от 249 до 585 л.с. На втором месте располагается японский автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Покупатель может приобрести модель с автоматической коробкой передач или с механической.

Также стоит обратить внимание на Mitsubishi Pajero. Разработчики в новом поколении автомобиля устранили многие недочеты, поэтому транспортное средство не должно доставлять много проблем. Также небольшой стоимостью обладает китайский Haval H9. Рейтинг внедорожников завершает российский «УАЗ-Патриот». Он является более доступным вариантом в этой категории.

Ранее производитель премиальных российских автомобилей Aurus планировал реализовать на внешних рынках около 70% выпускаемых машин. В первую очередь авто хотят отправить на Ближний Восток и в Северную Африку.