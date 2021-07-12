Губерниев сравнил игроков Италии и Англии с российскими футболистами

Москва, 12 июля. Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу будущего сборной России на международных первенствах после завершения Евро-2020.

По его словам, российская команда будет выступать в финалах чемпионата мира и Европы тогда, когда страна начнет готовить качественных футболистов и натурализовывать мастеровитых игроков из-за рубежа. Он напомнил, что Россия терпит неудачи на международной арене не только в статусе сборной, но в клубном футболе.

«Когда наша страна, наконец, станет спортивной! Будет знать своих игроков и перестанет унижать их!» — высказался Губерниев.

Сборная Италии в финале Евро-2020 одержала победу над командой Англии. Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время, решив исход встречи в серии 11-метровых ударов.