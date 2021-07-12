Минздрав России спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса

Москва, 12 июля. Новые штаммы коронавируса будут отличаться способностью к быстрому распространению. Однако говорить об их повышенной патогенности пока рано.

Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он считает, что коронавирусу «невыгодно убивать людей», однако ему важно быстро распространяться.

«Скорее всего, вирусу нужно именно это. Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным — ему важно быстрее распространяться», — цитируют инфекциониста «Известия».

Сейчас медики сталкиваются с большим числом молодых пациентов с тяжелым течением COVID-19. Однако основными в группе риска остаются люди старше 65 лет и носители хронических заболеваний.

Ученые из США ранее представили модифицированную версию вируса SARS-CoV-2, способную уничтожить настоящий коронавирус на 95% всего за сутки. Искусственный вирус мешает размножению инфекции за счет изменения генома.