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Финансовые организации создают систему для борьбы с телефонными аферистами
Общество
Финансовые организации создают систему для борьбы с телефонными аферистами
pixabay.com

Москва, 12 июля. Пилотный проект системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) могут запустить в России в конце 2021 или в начале 2022 года.

Сервис предоставит возможность определять мошеннические звонки, отслеживать их маршрут и выявлять недобросовестных операторов связи, пояснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Крупные банки уже одобрили появление такой системы, однако ее введение потребует внесения изменений в законодательство, передают «Известия».

Российские специалисты уже располагают необходимой для работы СУАТМ инфраструктурой. Одно из государственных ведомств должно стать владельцем этой системы, чтобы в рамках закона запрашивать всю необходимую информацию.

Телефонные аферисты ранее попытались ограбить ветерана войны Василия Пронина, которого президент России Владимир Путин укрыл плащом. Мошенников сейчас разыскивает полиция.

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мошенничество телефон борьба
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