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Полиция США расследует убийство американца в пустыне Техаса
Происшествия
Полиция США расследует убийство американца в пустыне Техаса
flickr.com  /  Radek Kucharski

Эль-Пасо, 12 июля. Молодой американец погиб и еще пятеро получили различные ранения во время завязавшейся перестрелки в американском городе Эль-Пасо в штате Техас.

Инцидент случился в пустынной местности вблизи города. Туда съезжаются местные жители, чтобы устроить вечеринку возле костра или покататься на джипах по песчаным горкам. Об этом пишет издание El Paso Times со ссылкой на местное управление полиции.

После поступившего в полицию сообщения о стрельбе, правоохранители выдвинулись к месту происшествия. Там сотрудниками офиса шерифа были обнаружены несколько раненых людей и один труп 21-летнего парня. Полиция занимается расследованием причин и обстоятельств произошедшей трагедии.

Ранее на территории Соединенных Штатов произошла перестрелка в штате Иллинойс. Так не менее пяти человек были убиты и 47 получили ранения за одни выходные.

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сша стрельба полиция техас
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