Принц Уильям разочарован поражением Англии в финале Евро-2020

Лондон, 12 июля. Принц Уильям отреагировал на поражение англичан в финальном матче Евро-2020. Он назвал результат душераздирающим, при этом поздравив итальянцев с победой.

Кандитат на британский престол отметил желание и целеустремленность английских футболистов. Он выразил уверенность, что большие победы для сборной Англии еще впереди.

Принц Уильям лично присутствовал на трибунах стадиона «Уэмбли», где прошла финальная встреча Евро-2020. Победу одержали подопечные Роберто Манчини в послематчевой серии 11-метровых ударов.