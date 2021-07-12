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Принц Уильям разочарован поражением Англии в финале Евро-2020
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Принц Уильям разочарован поражением Англии в финале Евро-2020

  /   Обновлено: 12 июля 2021 02:15
Евро 2020
Принц Уильям разочарован поражением Англии в финале Евро-2020
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 12 июля. Принц Уильям отреагировал на поражение англичан в финальном матче Евро-2020. Он назвал результат душераздирающим, при этом поздравив итальянцев с победой.

Кандитат на британский престол отметил желание и целеустремленность английских футболистов. Он выразил уверенность, что большие победы для сборной Англии еще впереди.

Принц Уильям лично присутствовал на трибунах стадиона «Уэмбли», где прошла финальная встреча Евро-2020. Победу одержали подопечные Роберто Манчини в послематчевой серии 11-метровых ударов.

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Принц Уильям сборная англии евро 2020
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