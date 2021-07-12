Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 03:06
03:00
Политика
Задержан возможный координатор убийства президента Гаити
03:00
Евро 2020
Роналду забил пять голов на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром первенства
02:53
Общество
Врач Терский объяснил популярность «КовиВака» среди россиян
02:51
Общество
Финляндия вдохновилась калининградским железнодорожным маневром России
02:41
Спорт
Фанаты устроили беспорядки в Лондоне после поражения Англии в финале ЧЕ
02:38
Происшествия
Власти Лондона закрыли несколько станций метро после финала Евро-2020
02:35
Общество
Врач Нагайцева поделилась способами борьбы с повышенным потоотделением
02:33
Общество
Минздрав России спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса
02:27
Евро 2020
Фанаты сборной Италии бурно отметили победу своей команды на Евро-2020
02:15
Евро 2020
Принц Уильям разочарован поражением Англии в финале Евро-2020
Все новости

Американский финансист Майнерд предрек обвал биткоина

  /   Обновлено: 12 июля 2021 01:36
Экономика
Американский финансист Майнерд предрек обвал биткоина
Global Look Press  /  Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Вашингтон, 12 июля. Покупка криптовалюты на данный момент нецелесообразна из-за высокой вероятности скорого обвала. Об этом заявил председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд.

Судя по истории виртуальных криптовалют, сейчас биткоин на стадии обвала. Майнерд считает, что курс валюты может упасть на 70-80%, пишет агентство «Прайм».

«Обвал может означать падение на 7080%, что, скажем так, соответствует где-то $1000015000», считает Майнерд.

Ранее Всемирный банк отказал стране в любой помощи, связанной с адаптацией криптовалюты. Международная финансовая организация сослалась на проблемы окружающей среды и экологии.

Вернуться назад

курс финансы биткоин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru