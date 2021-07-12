Американский финансист Майнерд предрек обвал биткоина

Вашингтон, 12 июля. Покупка криптовалюты на данный момент нецелесообразна из-за высокой вероятности скорого обвала. Об этом заявил председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд.

Судя по истории виртуальных криптовалют, сейчас биткоин на стадии обвала. Майнерд считает, что курс валюты может упасть на 70-80%, пишет агентство «Прайм».

«Обвал может означать падение на 70–80%, что, скажем так, соответствует где-то $10000–15000», — считает Майнерд.

Ранее Всемирный банк отказал стране в любой помощи, связанной с адаптацией криптовалюты. Международная финансовая организация сослалась на проблемы окружающей среды и экологии.