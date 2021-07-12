Три древних продукта могут быть эффективными помощниками в похудении

Москва, 12 июля. Полба, киноа и черный рис, употребляемые в пищу с древних времен, являются суперфудами или «функциональной едой». Причина кроется в полезных компонентах этих продуктов.

Полбу начали возделывать в Средиземноморье еще в пятом тысячелетии до нашей эры. Сейчас об этой пшенице-двузернянке начали говорить во всем мире. Из нее делают салаты, каши, гарниры и муку. Доля содержащегося в полбе белка составляет 25–37 процентов, передает РИА Новости.

Киноа культивируют со времен бронзового века. Она не содержит глютена, имеет исключительный питательный состав и всего лишь два–девять процентов жиров. Черный рис зародился в Китае, долгое время он считался царским блюдом, поэтому был недоступен для обычных людей. Этот продукт активно используют в лечении диабета и в народной медицине.

Западные ученые ранее заявили, что добавление в рацион фруктов, ягод и овощей может положительно сказаться на процессе похудения. Эти продукты выступают полезными заменителями сахара, питают организм водой и ускоряют метаболизм.