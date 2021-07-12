Реакция Принца Джорджа на гол Англии в финале Евро-2020 попала на видео

Лондон, 12 июля. Радостная реакция первенца герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин Принца Джорджа на гол Англии в финале Евро-2020 попала на видео.

Улыбка и аплодисменты третьего правнука королевы Елизаветы II Принца Джорджа были вызваны первым голом сборной Англии в ходе матча с Италией. Автором мяча стал защитник английской команды Люк Шоу.

Финальный матч между сборной Англии и Италии закончился победой итальянцев. Подопечные Роберто Манчини обыграли англичан в серии пенальти со счетом 3:2.