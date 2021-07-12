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Американские врачи перечислили признаки гипертонического криза
Общество
Американские врачи перечислили признаки гипертонического криза
pixabay.com

Вашингтон, 12 июля. Преждевременное выявление высокого артериального давления может предотвратить возникновение гипертонического криза. Такого мнения придерживаются американские врачи.

Прежде всего недуг проявляется резким и сильным дискомфортным ощущением в груди. Также начинают появляться головные боли. Подобные симптомы сопровождаются ухудшением зрения и спутанностью сознания, передает Daily Express. При этом к тревожным признакам относят тошноту и беспочвенную тревогу. В таком случае требуется незамедлительный вызов скорой помощи, напоминают специалисты.

Проблемы с повышенным давлением можно решить при помощи оксида азота. Он расширяет кровеносные сосуды, что приводит к снижению влияния заболевания на самочувствие человека. Об этом сообщает со ссылкой на Токийский женский медицинский университет Style.nikkei.

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