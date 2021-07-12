Американские врачи перечислили признаки гипертонического криза

Вашингтон, 12 июля. Преждевременное выявление высокого артериального давления может предотвратить возникновение гипертонического криза. Такого мнения придерживаются американские врачи.

Прежде всего недуг проявляется резким и сильным дискомфортным ощущением в груди. Также начинают появляться головные боли. Подобные симптомы сопровождаются ухудшением зрения и спутанностью сознания, передает Daily Express. При этом к тревожным признакам относят тошноту и беспочвенную тревогу. В таком случае требуется незамедлительный вызов скорой помощи, напоминают специалисты.

Проблемы с повышенным давлением можно решить при помощи оксида азота. Он расширяет кровеносные сосуды, что приводит к снижению влияния заболевания на самочувствие человека. Об этом сообщает со ссылкой на Токийский женский медицинский университет Style.nikkei.