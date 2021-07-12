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Под Волгоградом мужчина выстрелил жене в лицо из ружья и покончил с собой

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:57
Происшествия
Под Волгоградом мужчина выстрелил жене в лицо из ружья и покончил с собой
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Новоаннинский, 12 июля. Семейный конфликт жителей города Новоаннинский Волгоградской области закончился стрельбой. В ходе ссоры 52-летний мужчина открыл огонь из ружья по собственной супруге. За жизнь пострадавшей борются медики.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. В ходе оперативной проверки было установлено, что убийца приехал к 52-летней жене на работу, где и учинил расстрел. Осознав содеянное, мужчина скрылся. Организованные поиски вскоре увенчались успехом — безжизненное тело преступника было обнаружено на окраине города у реки Бузулук.

«Несколько часов назад в Новоаннинскую центральную районную больницу с огнестрельными ранениями в области лица и грудной клетки доставлена 52-летняя местная жительница. Вероятным мотивом к расправе над женщиной послужил семейный конфликт», — уточнили в региональном СК.

Известно, что в настоящее время пострадавшая прооперирована. Женщина до сих пор пребывает в крайне тяжелом состоянии и находится на аппарате жизнеобеспечения. 

Ранее ФАН сообщал, что под Тамбовом три человека погибли из-за отравления метиловым спиртом. За жизнь еще двоих любителей самодельного алкоголя борются медики.

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