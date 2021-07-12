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Последнее застолье: три человека погибли, отравившись «паленой» водкой под Тамбовом
Происшествия
Последнее застолье: три человека погибли, отравившись «паленой» водкой под Тамбовом
 /  Пресс-служба УМВД по Калининградской области

Тамбов, 12 июня. Отдых с дальними родственниками закончился для жительницы Тамбовской области страшной трагедией. В результате отравления самодельным алкоголем она и двое ее гостей погибли, за жизнь еще двоих борются медики.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 10 июля в Сосновском районе. Накануне инцидента к 54-летней тамбовчанке приехали родственники из Санкт-Петербурга и Рязани. Для празднования долгожданной встречи один из гостей приобрел и привез несколько 5-литровых канистр с самодельными спиртными напитками. Наутро после застолья у всей компании резко испортилось самочувствие. Иногородцы вместе с хозяйкой дома были госпитализированы, однако оказывать медицинскую помощь некоторым из них было уже поздно.

Первым по дороге в больницу скончался 41-летний мужчина, который и привез «паленый» алкоголь. Следом за ним в стенах медучреждения погибла 36-летняя женщина и сама тамбовчанка. Еще две женщины 37 и 60 лет находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи поставили одинаковый диагноз — отравление метиловым спиртом.

Последнее застолье: три человека погибли, отравившись «паленой» водкой под Тамбовом
10.мвд.рф  / 

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Обнаруженные на месте происшествия канистры со спиртосодержащей жидкостью отправлены в лабораторию. Выясняется ее физико-химический состав. 

«В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление происхождения данной спиртосодержащей продукции и лиц, причастных к ее незаконному обороту», — уточнили в региональном СК.

Ранее ФАН сообщал, что в страшном пожаре под Пензой заживо сгорел трехлетний ребенок. Установлено, что он находился в доме без взрослых. По факту происшествия организована проверка.

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