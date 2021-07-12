Пушков высмеял Литву за отказ выдавать Тихановскую

Москва, 12 июля. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков не удивился ответу Литвы на официальный запрос белорусских властей на выдачу бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

По словам российского парламентария, другой реакции от прибалтийского государства ожидать не следовало. Он также напомнил, что недавно Литва открыла в своей стране представительство «свободной Белоруссии».

«Прибалтийские страны в многовекторность не играют. У них один вектор — равнение на Вашингтон», — подчеркнул Пушков.

Власти Литвы отказались экстрадировать Светлану Тихановскую по официальному запросу Белоруссии. При этом никакой содержательной аргументации к этому решению предоставлено не было.