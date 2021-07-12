Жители Чукотки способны быстрее остальных россиян накопить миллион рублей

Москва, 12 июля. Населению большинства российских регионов требуется около 20 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Меньше всего времени необходимо жителям Чукотки, они смогут получить заветный миллион уже через 7,8 года. Второе место в рейтинге регионов занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (8,6 года), третье — Ненецкий автономный округ (9,8 года). Такие результаты связаны с высокими зарплатами в добывающих отраслях, передает агентство «Прайм».

«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет», — говорится в пояснительной записке.

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