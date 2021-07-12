Количество министерств и управлений сокращают в Пензенской области

Пенза, 12 июля. Органы исполнительной власти Пензенской области сократят для упрощения межведомственной координации. Реформу системы управления регионом на оперативном совещании с членами правительства анонсировал врио главы региона Олег Мельниченко.

«Реформа системы управления органов государственной власти Пензенской области началась. С учетом тех шагов, которые мы сегодня предпримем, и того кадрового конкурса, который сейчас осуществляется, мы рассчитываем в сентябре выйти на компактную систему управления регионом с оптимизированными органами государственной власти», — заявил губернатор.

Известно, что вместо прежних 25 министерств, департаментов и управлений к сентябрю текущего года их станет 18. Объединению будут подвергнуты министерство экономики, министерство промышленности и управление по регулированию контрактной системы и закупкам. Ведомство получит название министерство промышленности, экономики и инновационной политики. К региональному минстрою присоединяется департамент градостроительства и архитектуры, минтруд Пензенской области включит в свой состав управление ЗАГС, а минсельхоз — управление ветеринарии.

pnzreg.ru / Правительство Пензенской области

На основе объединения департаментов и управлений будут образованы новые министерства. К осени планируется основать региональные: министерство внутренней и информационной политики, министерство ЖКХ и гражданской защиты населения, министерство государственного имущества, министерством цифрового развития, информационных технологий, транспорта и связи.

«В результате предпринятых шагов количество органов исполнительной власти сократится до 18-ти. Соответственно, с перераспределением целого ряда функций и полномочий в другие органы исполнительной власти и через укрепление областных министерств мы будем достигать соответствующей эффективности в системе управления», — заключил губернатор.

Ранее ФАН сообщал, что Олег Мельниченко сделал выговор чиновнику, ответственному за нанесенную поверх срезанного асфальта дорожную разметку. После замечания главы региона допущенный недочет был устранен.