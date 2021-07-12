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Евро 2020
Сборная Италии обыграла Англию и стала триумфатором Евро-2020
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Сборная Италии обыграла Англию и стала триумфатором Евро-2020

  /   Обновлено: 12 июля 2021 01:03
Евро 2020
Сборная Италии обыграла Англию и стала триумфатором Евро-2020
Global Look Press  /  Alfredo Falcone/LaPresse

Лондон, 12 июля. Итальянцы и англичане завершили финальный матч на чемпионате Европы по футболу. Команда Роберто Манчини обыграла соперника по пенальти и выиграла турнир.

Основное время игры завершилось вничью 1-1. В составе сборной Англии единственный гол в начале встречи забил защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. Итальянцам удалось отыграться благодаря точному удару игрока «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, пишет RT.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, поэтому была назначена серия пенальти. В пробитии 11-метровых сильнее оказались подопечные Роберто Манчини.

Сборная Италии обыграла Англию и стала триумфатором Евро-2020
Global Look Press  / Alfredo Falcone/LaPresse

Гол англичанина Люка Шоу в ворота Джанлуиджи Доннаруммы стал самым быстрым в истории Евро. Ему удалось отличиться на отметке 1:57.

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футбол италия англия евро-2020 чемпион европы
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