Сборная Италии обыграла Англию и стала триумфатором Евро-2020

Лондон, 12 июля. Итальянцы и англичане завершили финальный матч на чемпионате Европы по футболу. Команда Роберто Манчини обыграла соперника по пенальти и выиграла турнир.

Основное время игры завершилось вничью 1-1. В составе сборной Англии единственный гол в начале встречи забил защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. Итальянцам удалось отыграться благодаря точному удару игрока «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, пишет RT.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, поэтому была назначена серия пенальти. В пробитии 11-метровых сильнее оказались подопечные Роберто Манчини.

Global Look Press / Alfredo Falcone/LaPresse

Гол англичанина Люка Шоу в ворота Джанлуиджи Доннаруммы стал самым быстрым в истории Евро. Ему удалось отличиться на отметке 1:57.