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Церазов: пандемия COVID-19 спровоцировала развитие фондовых рынков

  /   Обновлено: 12 июля 2021 00:46
Экономика
Церазов: пандемия COVID-19 спровоцировала развитие фондовых рынков
pixabay.com  /  FirmBee

Москва, 12 июля. Начало глобальной пандемии коронавирусной инфекции спровоцировало развитие фондового рынка и привлекло множество новых непрофессиональных инвесторов.

Согласно статистическим данным по количеству открытых счетов инвесторов, приходящих на биржу, с начала 2021 года прирост новых клиентов составил более 11 миллионов человек. Этот показатель в два раза превышает прошлогоднюю цифру. Об этом рассказал старший вице-президент банка «Открытие», председатель совета директоров «Открытие Брокер» Константин Церазов.

Как один из вариантов для новоиспеченных инвесторов, Церезов предложил начинать свою деятельность с помощью смешанных фондов акций. Финансист также указал, что одним из важнейших трендов настоящего времени на фондовых рынках являются обучающие курсы по различным направлениям, пишет газета «Известия».

Ранее специалисты спрогнозировали объем перетока средств россиян на фондовый рынок. При этом он не вызовет существенных проблем.

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фондовый рынок трейдинг константин церазов
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