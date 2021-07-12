Детский омбудсмен оценила влияние дистанционки на развитие школьников

Москва, 12 июля. Дистанционное обучение негативно сказалось на умственных и физических способностях школьников, считает Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Многие родители пришли к выводу, что удаленный формат обучения снизил качество знаний, получаемых их детьми. Вместе с этим многие школьники начали страдать от головной боли, ухудшения зрения и нарушений сна, о чем свидетельствуют результаты опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ.

«Такое совершенно не нужно ни нам, ни детям. Мы понимали всю необходимость этих мер, но, с другой стороны, верим и надеемся, что подобное не повторится», — цитируют омбудсмена «Известия».

По словам Кузнецовой, многие семьи и образовательные учреждения не имеют необходимых технических средств для дистанционного формата обучения. Она надеется, что с сентября дети вернутся к очным занятиям.

В России могут ввести пособие для выпускников вузов и ссузов, которые не получили первое рабочее место от государства. С таким предложением выступил благотворительный фонд «Сердце лидера».