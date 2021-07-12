Бабкина в компании молодых спутников прокатилась на роскошном катере в Крыму

Севастополь, 12 июля. Певица Надежда Бабкина соскучилась по морю и устроила себе отпуск в Крыму. Она активно делится в соцсетях подробностями путешествия.

Артистка выложила в личный профиль фотографии с белоснежного катера, на котором она ходила по историческим местам Севастополя. Надежда Бабкина сфотографировалась за штурвалом, рядом со спасательной шлюпкой, за обеденным столом и вместе с капитаном судна.

Улыбающаяся певица надела белые шорты свободного кроя, рубашку и черную шляпу с широкими полями. Поклонники обратили внимание на стильную зеленую сумку звезды, стоимость которой составляет 200 тысяч рублей.

Возлюбленный 71-летней Надежды Бабкиной 41-летний Евгений Гор в своих соцсетях выложил фото и видео с того же катера, на котором отдыхала певица. Пара не показала фанатам совместных фотографий.

Бабкина ранее объяснила, почему не живет со своим гражданским мужем. Она считает, что мужчине нужно давать свободу, чтобы тот мог почувствовать себя независимым.