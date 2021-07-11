Зрители Fox News вспомнили про Крым из-за обвинений Помпео в адрес России

Вашингтон, 11 июля. Слова экс-главы Госдепа США Майка Помпео о президенте России Владимире Путине и киберпреступности стали причиной споров на сайте американского телеканала Fox News.

Помпео ранее заявил, что Путин чувствует слабость в позиции американского коллеги Джо Байдена в сфере кибербезопасности. Бывший госсекретарь считает, что США должны проявить более жесткую позицию в отношении России.

Однако американские пользователи соцсетей высказали иное мнение. По мнению юзеров, Вашингтону пора договориться о смягчении напряженности с Москвой, чтобы не вести войну на два фронта. Более того, считают американцы, США пора признать территориальную принадлежность Крыма, так как полуостров входил в состав России на протяжении нескольких сотен лет.

«Соединенные Штаты могли бы читать другим странам нотации по поводу их киберпреступлений, если бы они сами не были одним из главных киберпреступников на планете», — приводит один из комментариев РИА Новости.

Байден проявил себя слабым лидером на посту президента США, отметили американцы. Некоторые из них даже предложили объявить импичмент главе Белого дома.

Консервативная группа ранее составила план возвращения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства. Прописанные в нем пункты подразумевают смену американской власти до выборов в 2024 году.