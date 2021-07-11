Депутат Ананских объяснил основное преимущество «СП-2» для Европы

Москва, 11 июля. Строительство «Северного потока — 2» позволит снизить цены на газ в Европе. Такое заявление сделал заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

Парламентарий отметил, что российский газопровод имеет особую важность для европейских жителей. Прежде всего, иностранцы смогут меньше платить за использование газа, поскольку установка повлияет на снижение цен, передает RT.

«…Гораздо дешевле будет обходиться газ через «Северный поток — 2», чем через трубу Украины, и уж тем более американский СПГ, который сейчас активно навязывают американские компании и администрация. Безусловно, газ этот будет намного дешевле для жизни простых европейцев», — объяснил Ананских.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз выступить против строительства газопровода «Северный поток — 2». Глава страны предложил привлечь как можно больше стран для противодействия реализации энергетического проекта.