Итальянцы сравняли счет в финальном матче Евро-2020 против Англии

Лондон, 11 июля. Сборная Италии сравняла счет в финальном матче чемпионата Европы по футболу против Англии (1:1). В составе итальянцев отличился защитник Леонардо Бонуччи.

Счет в матче стал ничейным на 67-й минуте. Пикфорд угодил в штангу, однако Бонуччи успел на добивание. Судья зафиксировал взятие ворот в пользу сборной Италии.

Дебютный гол англичан был забит уже на первых минутах матча. Защитник Люк Шоу поразил ворота соперников на отметке 1:57, забив самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы.