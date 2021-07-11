Ветврачи Ленобласти выходили сбитого автомобилем лисенка

Санкт-Петербург, 11 июля. Маленького лисенка нашли люди на дороге в Ленинградской области. Его сбила машина, и неравнодушные граждане доставили обездвиженного малыша в карантинный центр.

Ветеринары смогли поставить лисенка на ноги, выходить и снять видео, где малыш жалуется на свою трагичную судьбу. Животное скулит в клетке, поджимает ушки. Ролик появился в Instagram-аккаунте Kudrovka.

Маленького лесного жителя успокоил ветврач и пообещал, что все у лисенка будет хорошо. Малышу умиляются комментаторы и напоминают, что после выздоровления его нужно выпустить в привычную среду обитания, в лес.

Лисят спасают не только в Ленобласти, но и под Мурманском. Житель Кандалакши спас детеныша, которому было несколько месяцев. Он пытался выжить один в лесу без матери, еле передвигал лапами. Зверька отловили и отвезли женщине, которая выхаживает диких животных.