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Прокуратура завела уголовное дело на водителя автобуса на Кубани
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Прокуратура завела уголовное дело на водителя автобуса на Кубани
Общество
Прокуратура завела уголовное дело на водителя автобуса на Кубани
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Армавир, 11 июля. Водитель автобуса оказался фигурантом уголовного дела из-за ДТП, в которое он попал ранее на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Ранее в Армавире жертвой аварии стали три человека и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших в страшном ДТП было двое детей.

Известно, что авария произошла в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем. Пассажирский автобус следовал по маршруту Анапа Назрань, на момент аварии в транспортном средстве находилось 12 человек.

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