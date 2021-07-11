Прокуратура завела уголовное дело на водителя автобуса на Кубани

Армавир, 11 июля. Водитель автобуса оказался фигурантом уголовного дела из-за ДТП, в которое он попал ранее на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Ранее в Армавире жертвой аварии стали три человека и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших в страшном ДТП было двое детей.

Известно, что авария произошла в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем. Пассажирский автобус следовал по маршруту Анапа — Назрань, на момент аварии в транспортном средстве находилось 12 человек.