Жители Ямала отпраздновали День рыбака

Салехард, 11 июля. День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. Работников этой отрасли поздравил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Праздник, символизирующий богатство рек и озер, в этом году выпал на 11 июля. Жители отмечают преемственность рыбацких традиций, уважение и почет профессионалам, пишет «Север-пресс».

«Особые слова благодарности нашим ветеранам, чей богатый опыт, верность делу и северная закалка стали залогом успешного развития рыбной отрасли», — подчеркнул Артюхов.

Рыбаки ЯНАО выполняют ответственные задачи по обеспечению продовольственной безопасности жителей Севера. Также они эффективно используют водные биоресурсы и модернизируют промысловый флот.

На днях глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ветеранов и работников ямальского флота с профессиональным праздником. Водное сообщение участвовало в укреплении надежной связи между населенными пунктами, подчеркнул губернатор.