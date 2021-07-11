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Мясников обвинил Запад в попытках разрушить российскую идеологию
Общество
Мясников обвинил Запад в попытках разрушить российскую идеологию
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 11 июля. Скандальный промо-ролик продуктовой сети магазинов «ВкусВилл» вызвал резонанс в обществе. На ситуацию отреагировал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Компания запустила рекламу с участием квир-пары. Ролик в этот же день осудили в российском обществе. Через сутки после волны обвинений руководство «ВкусВилла» приняло решение удалить видео и извиниться перед аудиторией за попытку продвинуть «политические и социальные взгляды».

Мясников заметил, что в России никогда не было гонений на гомосексуальных людей. Даже закон, который существует в государстве, не против сексуальных меньшинств, а против пропаганды нетрадиционных отношений среди детей.

Однако такая идеология в принципе не приемлема обществом на территории страны. Так сложилось исторически. По словам Мясникова, гомосексуальных пар в РФ практически нет, а такие взгляды являются чуждыми для россиян.

«Сегодня с Запада идет идеология, разъедающая устои нашего общества [...]. Это именно идеология. И в подавляющей массе она встречает глубинное неприятие навязыванию чуждых нам понятий. Именно глубинное, народное. Так и давайте жить каждый своей жизнью. Нормальной!» прокомментировал Мясников.

Недавно доктор оценил рекомендации замминистра здравоохранения Саратовской области по поводу запрета интимной жизни на несколько дней после вакцинации. Мясников посмеялся над советами и рассказал своим читателям советский анекдот.

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