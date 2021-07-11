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Количество пострадавших в страшном ДТП в Армавире увеличилось до девяти
Происшествия
Количество пострадавших в страшном ДТП в Армавире увеличилось до девяти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Армавир, 11 июля. Авария, в результате которой погибли двое детей и один взрослый, произошла в Краснодарском крае. Число пострадавших в результате ДТП увеличилось с шести человек до девяти.

Известно, что двое из пострадавших доставлены в реанимацию. Всего в автобусе находились 12 человек.

«В больницу доставлены девять человек, двое из них [находятся] в реанимации, одного положили в палату, еще шесть человек получают помощь в травмпункте», заявили в администрации муниципалитета.

Авария произошла вблизи Армавира. Микроавтобус следовал по маршруту из Анапы в Назрань. На данный момент известно о трех погибших. Число пострадавших может увеличиться.

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дтп армавир краснодарский край
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