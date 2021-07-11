Двое детей и один взрослый погибли после страшного ДТП в Краснодарском крае

Армавир, 11 июля. Три человека погибли и шестеро получили травмы в результате аварии вблизи Армавира в Краснодарском крае. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Известно, что авария произошла в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем. В микроавтобусе, следовавшем из Анапы в Назрань, находились 12 человек.

«Предварительно, трое погибли, среди них двое детей», — следует из сообщения.

Недавно в Кабардино-Балкарии разбился вертолет. Жертв в результате происшествия удалось избежать.