Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 00:05
00:02
Общество
Симферополец расставил точки над «i» в вопросе принадлежности Крыма
23:59
Общество
Партия "Действие и солидарность" близка к победе на выборах в Молдавии
23:58
Политика
Депутат Ананских объяснил основное преимущество «СП-2» для Европы
23:52
Политика
Зрители Fox News вспомнили про Крым из-за обвинений Помпео в адрес России
23:42
Общество
Молитву в Курбан-Байрам в Москве проведут только в Соборной мечети
23:37
Спорт
Итальянцы сравняли счет в финальном матче Евро-2020 против Англии
23:25
Общество
Nissan Leaf назвали одним из самых востребованных электрокаров в России
23:22
Общество
Российские ученые обнаружили старинное судно в Пермском крае
23:19
Происшествия
Количество пострадавших в страшном ДТП в Армавире увеличилось до девяти
23:18
Общество
Прокуратура завела уголовное дело на водителя автобуса на Кубани
Все новости

Руководство УЕФА осудило массовые беспорядки перед финалом Евро-2020
Евро 2020
Руководство УЕФА осудило массовые беспорядки перед финалом Евро-2020
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ньон, 11 июля. Представители исполнительного комитета союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудило беспорядки, учиненные футбольными фанатами перед началом финальной игры Евро-2020.

Ранее футбольные болельщики устроили массовые беспорядки перед началом финального матча Евро-2020 в Лондоне. Стюардам, обслуживающим игру, не удалось удержать фанатов, и они прорвались за ограждение.

Один из фанатов совершил прыжок с шестиметровой стены, чтобы попасть в ложу, которая предназначена для спортивных корреспондентов. Хулиган объяснил свой поступок тем, что его билет был украден.

Вернуться назад

италия англия уефа евро-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru