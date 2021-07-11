Руководство УЕФА осудило массовые беспорядки перед финалом Евро-2020

Ньон, 11 июля. Представители исполнительного комитета союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудило беспорядки, учиненные футбольными фанатами перед началом финальной игры Евро-2020.

Ранее футбольные болельщики устроили массовые беспорядки перед началом финального матча Евро-2020 в Лондоне. Стюардам, обслуживающим игру, не удалось удержать фанатов, и они прорвались за ограждение.

Один из фанатов совершил прыжок с шестиметровой стены, чтобы попасть в ложу, которая предназначена для спортивных корреспондентов. Хулиган объяснил свой поступок тем, что его билет был украден.