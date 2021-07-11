Nissan Leaf назвали одним из самых востребованных электрокаров в России

Москва, 11 июля. Электрокар японского производства Nissan Leaf является одним из наиболее востребованных автомобилей на российском авторынке. Об этом заявил блогер Сергей Рязанцев.

Блогер уточнил, что данная модель продается в России не от официальных дилеров, поэтому часто встречаются как праворульные, так и леворульные авто. Отсюда и большой разброс цен, средняя стоимость варьируется в районе 1-2 миллионов рублей.

Рязанцев выделил немецкий Volkswagen E-Golf, отметив в нем демократичный ценник и внешний вид. Также его внимание привлекла Tesla Model 3, которая полюбилась российским автолюбителям за мотор мощностью в 258 лошадиных сил и отменную динамику, что практически соответствует показателям спорткаров.

Ранее немецкая стартап-корпорация Electric Brands продемонстрировала компактный электромобиль для бездорожья под названием Xbus. Базовый вариант оценивается в 17 380 евро (примерно 1,5 млн рублей).