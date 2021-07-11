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Nissan Leaf назвали одним из самых востребованных электрокаров в России
Общество
Nissan Leaf назвали одним из самых востребованных электрокаров в России
nissannews.com  /  Nissan Motor Company

Москва, 11 июля. Электрокар японского производства Nissan Leaf является одним из наиболее востребованных автомобилей на российском авторынке. Об этом заявил блогер Сергей Рязанцев.

Блогер уточнил, что данная модель продается в России не от официальных дилеров, поэтому часто встречаются как праворульные, так и леворульные авто. Отсюда и большой разброс цен, средняя стоимость варьируется в районе 1-2 миллионов рублей.

Рязанцев выделил немецкий Volkswagen E-Golf, отметив в нем демократичный ценник и внешний вид. Также его внимание привлекла Tesla Model 3, которая полюбилась российским автолюбителям за мотор мощностью в 258 лошадиных сил и отменную динамику, что практически соответствует показателям спорткаров.

Ранее немецкая стартап-корпорация Electric Brands продемонстрировала компактный электромобиль для бездорожья под названием Xbus. Базовый вариант оценивается в 17 380 евро (примерно 1,5 млн рублей).

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tesla nissan leaf volkswagen e-golf
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