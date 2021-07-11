Пушков высмеял британские власти после беспорядков у стадиона «Уэмбли»

Москва, 11 июля. Лондон очень «похорошел» во время проведения чемпионата Европы по футболу. Такое ироничное заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он отреагировал на недавние беспорядки, которые устроили фанаты-безбилетники у стадиона «Уэмбли», где проходит финальный матч между Англией и Италией. Поклонники футбола сломали металлические ограждения, устроили давку и стычки с сотрудниками полиции.

«Закон и порядок». Этому бардаку собирается учить нас Борис Джонсон? Спасибо, не надо. Как же похорошел Лондон во время чемпионата Европы», — написал Пушков.

Защитник национальной команды Англии Люк Шоу ранее забил мяч в ворота противника и открыл счет финального матча с командой Италии. Футболист стал автором самого быстрого гола в истории финалов чемпионатов Европы, передает RT.