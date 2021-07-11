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Российские ученые обнаружили старинное судно в Пермском крае
Общество
Российские ученые обнаружили старинное судно в Пермском крае
pozhar.pnzreg.ru  /  ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр»

Пермь, 11 июля. Старинное судно, предположительно XVII-XIX веков, нашли в Пермском крае в водах реки Камы. Размеры находки составляют 25 метров в длину и пять в ширину.

Объект был найден сотрудниками Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета. Специалисты пока что не могут определить состояние судна, но планируют повторить погружение осенью этого года. Об этом сообщил начальник Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский.

«Пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано», — заявил научный руководитель.

Ранее на дне Черного моря возле Керчи крымские поисковики нашли металлический катер без каких-либо опознавательных знаков. Со дна удалось поднять только один предмет, похожий на тахометр.

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пермский край судно кама
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