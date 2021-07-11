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Резкие перепады температур могут оказаться фатальными для человека
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Резкие перепады температур могут оказаться фатальными для человека

  /   Обновлено: 11 июля 2021 22:05
Общество
Резкие перепады температур могут оказаться фатальными для человека
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Мюнхен, 11 июля. Жара, установившаяся во многих регионах планеты, причиняет людям, животным и растениям физиологический стресс. Об этом заявил профессор Сенхольд Ассенг.

Наиболее опасными являются температурные перепады с учетом показателя влажности. Самыми безопасными для населения Земли считаются 17-24 градуса тепла.

«Если человека подвергают воздействию температуры выше 32 градусов при чрезвычайно высокой влажности или выше 45 градусов при крайне низкой влажности в течение долгого времени, то результат может быть фатальным», — отметил Ассенг.

Врач Центра медицинской профилактики Вера Павлова ранее дала рекомендации по безопасному питанию в жаркую погоду. Она посоветовала существенно уменьшить количество животных жиров. Диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол также призвала людей отказаться от тяжелой пищи при высоких температурах и отдать предпочтение овощам, фруктам и молочным продуктам, передает RT.

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жара опасность перепады
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