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Пшеничные отруби способны улучшить здоровье кишечника
Общество
Пшеничные отруби способны улучшить здоровье кишечника
pixabay.com

Лондон, 11 июля. Употребление продуктов из отрубей пшеницы способно положительно повлиять на работу кишечника, что сказывается на долголетии человека, сообщает Health Benefits Times.

Такой продукт прежде всего содержит в себе большое количество питательных веществ. В их число входят марганец, магний, фосфор, селен и железо.

Отруби также способны благотворно влиять на систему ЖКТ. Они предотвращают появление опасных болезней и предотвращают приступы голода. Врачи рекомендуют ввести в рацион по половине чайной ложки порошка продукта до и после еды. Такая методика позволит устранить колит, расстройство желудка и вздутие живота.

Ранее российские ученые предложили диету перед прививкой для лучшей выработки антител. Важно отказаться от высококалорийной пищи, фастфуда, большого количества сладкого.

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здоровье питание пшеница
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