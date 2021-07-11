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Власти Литвы отказались экстрадировать Тихановскую в Белоруссию

  /   Обновлено: 11 июля 2021 21:48
Политика
Власти Литвы отказались экстрадировать Тихановскую в Белоруссию
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Минск, 11 июля. Официальный Вильнюс отказал Минску в запросе об экстрадиции экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил белорусский генеральный прокурор.

Причины отказа властей Литвы в просьбе Белоруссии остаются неизвестными. Должной аргументации своему решению об отказе в выдаче Тихановской Вильнюс не предоставил.

Ранее Тихановская поделилась подробностями о прошедшем знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, встреча и общение состоялись в неформальной обстановке.

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белоруссия литва светлана тихановская
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