Власти Литвы отказались экстрадировать Тихановскую в Белоруссию

Минск, 11 июля. Официальный Вильнюс отказал Минску в запросе об экстрадиции экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил белорусский генеральный прокурор.

Причины отказа властей Литвы в просьбе Белоруссии остаются неизвестными. Должной аргументации своему решению об отказе в выдаче Тихановской Вильнюс не предоставил.

Ранее Тихановская поделилась подробностями о прошедшем знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, встреча и общение состоялись в неформальной обстановке.