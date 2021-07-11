Один человек погиб и десять пострадали после страшного ДТП в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 11 июля. Жертвой аварии легковушки и пассажирской «Газели» в Кабардино-Балкарии стал один человек, также десять человек получили травмы. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

В больницу были доставлены 10 пассажиров маршрутки. В их числе также находится 60-летний водитель «Газели».

«В результате ДТП водитель [легкового] Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью», — следует из заявления.

По имеющимся данным, ДТП произошло в воскресенье примерно в 19:30 по Москве. Машины столкнулись в Баксанском районе на федеральной автодороге «Кавказ».

На днях в Кабардино-Балкарии потерпел крушение вертолет. В результате происшествия никто не пострадал.